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Новую высоковольтную подстанцию запустили в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-vysokovoltnuyu-podstantsiyu-zapustili-v-novorossijske
Новую высоковольтную подстанцию запустили в Новороссийске
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Высоковольтную электрическую подстанцию «Лучистая» ввели в эксплуатацию в Южном районе города-героя. Об этом мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своих социальных сетях.

По словам главы города, запуск нового энергообъекта повысит качество электроснабжения жителей Южного района, в состав которого входит поселок Мысхако, Зеленый мыс и Федотовка. Кроме того, появление новой подстанции создаст новые возможности для развития инфраструктуры и бизнеса в Новороссийске.

«Надежное электроснабжение — это основа для комфортной жизни новороссийцев и стабильной работы предприятий», — написал Кравченко в Telegram.

Главы Новороссийска добавил, что подстанция оснащена современным оборудованием, которое отвечает всем требованиям безопасности и надежности.

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