Новую высоковольтную подстанцию запустили в Новороссийске

Высоковольтную электрическую подстанцию «Лучистая» ввели в эксплуатацию в Южном районе города-героя. Об этом мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своих социальных сетях.

По словам главы города, запуск нового энергообъекта повысит качество электроснабжения жителей Южного района, в состав которого входит поселок Мысхако, Зеленый мыс и Федотовка. Кроме того, появление новой подстанции создаст новые возможности для развития инфраструктуры и бизнеса в Новороссийске.

«Надежное электроснабжение — это основа для комфортной жизни новороссийцев и стабильной работы предприятий», — написал Кравченко в Telegram.

Главы Новороссийска добавил, что подстанция оснащена современным оборудованием, которое отвечает всем требованиям безопасности и надежности.

Читайте также: Правительство РФ одобрило проект по расширению Краснодарской ТЭЦ. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по проекту расширения Краснодарской ТЭЦ. На встрече приняли решение, что Краснодарскую ТЭЦ «Лукойла» расширят за счет строительства новой паросиловой установки.

Подпишись, здесь всегда интересно.