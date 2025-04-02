Правительство РФ одобрило проект по расширению Краснодарской ТЭЦ

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по проекту расширения Краснодарской ТЭЦ.

На встрече приняли решение, что Краснодарскую ТЭЦ «Лукойла» расширят за счет строительства новой паросиловой установки. Ее мощность составит 150 МВт.

Отмечается, что проект детально проработан с точки зрения места размещения, наличия земельного участка, доступности топлива, а также выдачи мощности в сеть.

«Увеличение мощности ТЭЦ необходимо для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии и мощности на юге России к 2030 году», — сообщает пресс-служба Правительства России.

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