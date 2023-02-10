Новую врачебную амбулаторию открыли в Курганинском районе

Медучреждение построили по программе «Развитие здравоохранения» в станице Михайловской. Амбулатория будет обслуживать порядка 8,3 тыс. взрослых и 1 тыс. 700 детей.

До этого местные жители получали медицинскую помощь в Михайловской амбулатории — в здании 1967 года постройки. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«В новом медучреждении обустроены кабинеты приема врача-терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, процедурный, прививочный и кабинет функциональной диагностики. Кроме того, здесь разместили дневной стационар на 10 коек», — написала Минькова в Telegram.

Она отметила, что в небольших и отдаленных районах Кубани врачебные амбулатории позволяют людям получать качественную первичную медпомощь рядом с домом.

«Теперь наши пациенты смогут пройти осмотры специалистов, диспансеризацию и профилактические осмотры, сделать ЭКГ, прививку и получить стационарное лечение», — цитирует главврача Курганинской ЦРБ Татьяну Накиб пресс-служба администрации Краснодарского края.

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