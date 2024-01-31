Новую ветку Западной трамвайной линии начали строить в Краснодаре

На территории Западного депо уже обустроили строительный городок, подготовили места для складирования стройматериалов и закупили 2,1 тыс. метров рельсов.

«На сегодняшний день администрацией Краснодара концессионеру передано 9 земельных участков, освобожденных от имущества третьих лиц. На четырех участках работы по очистке должны быть проведены в ближайшее время. Еще четыре участка находятся на стадии оформления для передачи, а по трем продолжается процедура юридического урегулирования», — рассказал представитель проекта модернизации трамвайной сети краевого центра «Новый трамвай Краснодара».

После передачи территорий подрядчик начнет убирать фундаменты от бывших гаражей, далее начнут переустраивать инженерные сети. После того, как территорию отсыплют грунтом и щебнем, начнут укладывать рельсы и шпалы, сообщает «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре строительство трамвайной ветки до Красных Партизан завершат летом.