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Новую трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВ построят в Курганинске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-transformatornuyu-podstantsiyu-moshhnostyu-400-kv-postroyat-v-kurganinske
Новую трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВ построят в Курганинске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания «НЭСК-электросети» собирается установить объект на улице Энгельса в рамках инвестиционной программы.

Сотрудники «Курганинскэлектросеть» реконструируют 5,4 км линий электропередачи в районе улиц Энгельса и Набережной.

«Это повысит качество энергоснабжения существующих абонентов и обеспечит возможность подключения новых в северо-западной части города», — пояснил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В 2023 году в Курганинске специалисты проведут ремонтные работы электрооборудования на пяти трансформаторных подстанциях. Кроме того, будет реконструировано 3,6 км линий электропередачи.

Все запланированные работы по развитию энергосетевого хозяйства Курганинска в 2022 году были исполнены. Так, реконструировано и отремонтировано 9 км линий электропередачи и 4 трансформаторных подстанции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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