Новую систему обработки обращений бизнеса в регионах запустили на Госуслугах

Новый функционал позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать заявку по самым часто задаваемым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить ответ от регионов в сжатые сроки.

Уже сейчас в 29 регионах РФ с помощью платформы обратной связи можно получить консультацию, помощь или решить проблему, которая связана с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, подключением к инженерным сетям, использованием природных ресурсов.

Новая система займется мониторингом качества обработки обращений и выявлением самых острые вопросов, а их решением займутся инвестиционные комитеты при главах регионов. Предельный срок ответа в зависимости от сложности обращения — 5, 10 и 30 календарных дней. Ответ можно оценить по шкале от 1 до 5 баллов.

Очень важна и публичность результатов отработки вопросов инвесторов, отметил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Необходимо показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы страны», — добавил он.

Краснодарский край одним из первых внедрит систему обработки обращений бизнеса. В планах, что до 1 апреля следующего года к пилотным регионам присоединятся остальные российские субъекты, сообщает Telegram-канал Минэкономразвития России.

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