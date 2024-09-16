Компании из России приняли участие в международной текстильной выставке в Турции

Бизнес-миссия российских регионов на выставке Texhibition Istanbul состоялась с 11 по 13 сентября.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация русских дизайнеров и Фонд развития Краснодарского края. 28 представителей предприятий легкой промышленности, креативных индустрий и дизайнерских бюро из 5 регионов России изучили широкий ассортимент текстиля, трикотажного полотна и фурнитуры.

В мероприятии, которое проходило в Стамбульском экспоцентре, приняли участие более 300 турецких производителей-экспонентов, а также тысячи байеров из европейских стран, Великобритании, США, государств Северной Африки и Ближнего Востока, России и стран ЕАЭС и ШОС.

«Участники деловой миссии провели серию B2B-встреч и переговоров с турецкими предприятиями по теме кооперации, импорта и экспорта продукции, а также посетили ряд турецких производств. Заключены соглашения об импорте тканей, фурнитуры, полудрагоценных камней, декоративного стекла и натуральной кожи. Мы видим крайнюю востребованность текстильной продукции на рынке России, а также острую нехватку кадрового состава на предприятиях отрасли», — рассказал гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

В рамках деловой программы провели рабочие встречи с представителями Генерального консульства России в Стамбуле, Центра изучения современной Турции, а также посетили профильные турецкие производства.

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