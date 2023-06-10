Новую школу на Западном обходе Краснодара откроют 1 сентября 2024 года

Школа на 1 тыс. 550 мест на улице Генерала Брусилова построена уже наполовину.

Здание располагается на участке площадью 28 тыс. кв. м. Учебное заведение будет трехэтажным. Сейчас здесь завершают каменную кладку внутренних стен и перегородок, устанавливают монолитные конструкции, гидроизолируют фундамент. На объекте работают более 100 человек и 7 единиц техники.

«Впереди еще много работы и расслабляться нельзя. 1 сентября следующего года школа должна принять учеников. В районе Западного Обхода жилые комплексы растут, как грибы после дождя. И количество соцобъектов должно соответствовать этому темпу», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города поручил подрядчику нарастить темпы работ, чтобы сократить отставание, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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