Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новую школу на Западном обходе Краснодара откроют 1 сентября 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-shkolu-na-zapadnom-obhode-krasnodara-otkroyut-1-sentyabrya-2024-goda
Новую школу на Западном обходе Краснодара откроют 1 сентября 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Школа на 1 тыс. 550 мест на улице Генерала Брусилова построена уже наполовину.

Здание располагается на участке площадью 28 тыс. кв. м. Учебное заведение будет трехэтажным. Сейчас здесь завершают каменную кладку внутренних стен и перегородок, устанавливают монолитные конструкции, гидроизолируют фундамент. На объекте работают более 100 человек и 7 единиц техники.

«Впереди еще много работы и расслабляться нельзя. 1 сентября следующего года школа должна принять учеников. В районе Западного Обхода жилые комплексы растут, как грибы после дождя. И количество соцобъектов должно соответствовать этому темпу», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города поручил подрядчику нарастить темпы работ, чтобы сократить отставание, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: школа на 1550 мест откроется в следующем году в микрорайоне «Губернском» в Краснодаре.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Гинеколог рассказала, что нельзя есть беременным
Гинеколог рассказала, что нельзя есть беременным
Коса до пояса: 7 простых советов, чтобы отрастить длинные волосы
Коса до пояса: 7 простых советов, чтобы отрастить длинные волосы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях