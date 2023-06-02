Новая школа на 1550 мест откроется в следующем году в микрорайоне «Губернском» в Краснодаре

Об этом 2 июня сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

По словам мэра города, школа на 1550 мест расположена на улице Героя Яцкова и сейчас находится на раннем этапе строительства.

«Еще один долгожданный объект в Губернском откроем 1 сентября, но следующего года. Новая школа позволит разгрузить существующие в этом районе 102-ю и 66-ю. В своей работе подрядчик использует несколько новых технологий, которые ускоряют строительство в полтора раза. Такими темпами весной 2024 года останется завершить только благоустройство территории», — написал мэр Краснодара в своем Telegram-канале.

Глава города также сообщил, что подрядчик понимает всю ответственность и наращивает количество рабочих на строительной площадке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре идет самое масштабное по объемам социальное строительство. В краевой столице строят 57 соцобъектов: 21 школу почти на 28 тыс. мест, 32 детсада более чем на 8,6 тыс. мест и три спортобъекта. Всего в Краснодарском крае в стадии строительства с вводом в эксплуатацию в 2023-2025 годах находятся 35 школ.