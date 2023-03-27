Новую школу на 550 мест открыли в станице Кущевской
Школу построили по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры».
Об открытии нового учебного заведения сообщили замглавы региона Анна Минькова. По ее словам, в трехэтажном здании есть все необходимое для обучения. Школа оснащена компьютерами, мультимедийными проекторами и панелями, регулируемой мебелью. Обустроили кабинеты технологии, комната детских инициатив, большая столовая, библиотека с читальным залом и медиатекой, актовый зал на 300 человек. Кабинеты физики и химии оборудовали демонстрационными столами.
«Теперь ученики школы № 1, здание которой нуждается в капремонте, смогут получать знания в достойных условиях. Кроме того, уменьшится количество ребят, обучающихся во вторую смену», — написала Анна Минькова а своем Telegram-канале.
Также в учебном заведении есть многофункциональная и гимнастическая площадки, тренажерный и спортзал, беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту, игровой комплекс для учеников младших классов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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