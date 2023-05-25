Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Новую школу на 1,1 тыс. мест построят в Хостинском районе Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-shkolu-na-1-1-tys-mest-postroyat-v-hostinskom-rajone-sochi
Новую школу на 1,1 тыс. мест построят в Хостинском районе Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Учебное заведение появится в селе Раздольном, в микрорайоне «Министерские озера». Строительство ведут по инвестпроекту.

В школе оборудуют современные кабинеты, залы для занятий спортом, пространство для творчества и отдыха. Также для детей в шаговой доступности предусмотрели две открытые территории со спортплощадками и тренажерами.

«Это учреждение образования — уникальное для курорта. Каждый метр используем максимально эффективно: на эксплуатируемой кровле дети смогут играть, отдыхать и заниматься спортом», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Основные строительные работы планируют закончить в течение 2023 года. Сейчас на объекте проводят наружную отделку фасада и остекление.

Всего в этом году в Сочи параллельно строят 5 школ общей вместимостью в 4,5 тыс. учеников. До конца декабря в планах начать возведение еще семи учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в этом году в Краснодарском крае отремонтируют 640 образовательных организаций.

Статьи
Удар по печени: диетолог объяснила, почему нельзя есть жирное мясо в жару
Удар по печени: диетолог объяснила, почему нельзя есть жирное мясо в жару
10 интересных фактов о снах
10 интересных фактов о снах
Сколько живут с циррозом печени: стадии и признаки
Сколько живут с циррозом печени: стадии и признаки
Педиатр объяснила, почему дети постоянно болеют
Педиатр объяснила, почему дети постоянно болеют
Можно ли есть сосиски каждый день?
Можно ли есть сосиски каждый день?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях