Новую школу на 1,1 тыс. мест построят в Хостинском районе Сочи

Учебное заведение появится в селе Раздольном, в микрорайоне «Министерские озера». Строительство ведут по инвестпроекту.

В школе оборудуют современные кабинеты, залы для занятий спортом, пространство для творчества и отдыха. Также для детей в шаговой доступности предусмотрели две открытые территории со спортплощадками и тренажерами.

«Это учреждение образования — уникальное для курорта. Каждый метр используем максимально эффективно: на эксплуатируемой кровле дети смогут играть, отдыхать и заниматься спортом», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Основные строительные работы планируют закончить в течение 2023 года. Сейчас на объекте проводят наружную отделку фасада и остекление.

Всего в этом году в Сочи параллельно строят 5 школ общей вместимостью в 4,5 тыс. учеников. До конца декабря в планах начать возведение еще семи учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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