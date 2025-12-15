Новую серию фильма «Кубанские казаки» на «Кубань 24» посвятили коневодству

Вечером 15 декабря на телеканале «Кубань 24» состоится премьера очередной серии документального фильма «Кубанские казаки».

Съемочной группе удалось узнать секреты коневодства от потомственных казаков и убедиться воочию, как боевые навыки превращаются в настоящее искусство. Также журналисты узнали, почему в век машин и высоких технологий казаки так и не расстались со своими скакунами.

«Подъезжали на поле к раненому казаку, помещали его на коня, после чего конь поднимался по команде вместе с раненым. И человек увозился в тыл таким образом. То есть очень мобильный санитар получался», — рассказал заместитель командира брюховецких казаков-джигитов, казак Брюховецкого РКО Дмитрий Пазон.

Премьера новой серии — в 18:30 на телеканале «Кубань 24». Также фильм можно посмотреть на Rutube-канале «Кубань 24. ДОК».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четвертая серия документального фильма «Кубанские казаки» была посвящена сбору гуманитарной помощи для бойцов спецоперации и казачьим традициям.

Подпишись, здесь всегда интересно.