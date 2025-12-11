На «Кубань 24» 11 декабря покажут четвертую серию фильма «Кубанские казаки»

Вечером 11 декабря на телеканале «Кубань 24» состоится премьера четвертой серии документального фильма «Кубанские казаки».

В этой серии рассказывается о том, как сила духа становится силой тыла. Зрители увидят, как казаки из станиц и хуторов организуют пункты сбора гуманитарной помощи и запускают цех по пошиву медицинских аптечек. Женщины плетут маскировочные сети и готовят солдатам супы по старинным рецептам, а дети пишут письма со словами поддержки.

Также в фильме будет рассказано о традициях «помочи», которые кубанские казаки чтут из поколения в поколение.

«Я еду к своим братьям, я радуюсь, что их скоро увижу, что будет возможность побыть с ними. Может, всего сутки, но всегда, когда я приезжаю — там родные люди. Многие даже не знают нас по имени. Но когда они нас видят, мы обнимаемся, целуемся, благословляем друг друга», — сказал сотник Евгений Нужный, казак Пашковского СКО.

Фильм рассказывает о живом мосте между фронтом и домом, который создали простые люди, помнящие главный закон: «Сам погибай, а товарища выручай».

Премьера новой серии — в 18:30 на телеканале «Кубань 24». Также фильм можно посмотреть на Rutube-канале «Кубань 24. ДОК».

