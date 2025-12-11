Logo
На «Кубань 24» 11 декабря покажут четвертую серию фильма «Кубанские казаки»

Культура
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Вечером 11 декабря на телеканале «Кубань 24» состоится премьера четвертой серии документального фильма «Кубанские казаки».

В этой серии рассказывается о том, как сила духа становится силой тыла. Зрители увидят, как казаки из станиц и хуторов организуют пункты сбора гуманитарной помощи и запускают цех по пошиву медицинских аптечек. Женщины плетут маскировочные сети и готовят солдатам супы по старинным рецептам, а дети пишут письма со словами поддержки.

Также в фильме будет рассказано о традициях «помочи», которые кубанские казаки чтут из поколения в поколение.

«Я еду к своим братьям, я радуюсь, что их скоро увижу, что будет возможность побыть с ними. Может, всего сутки, но всегда, когда я приезжаю — там родные люди. Многие даже не знают нас по имени. Но когда они нас видят, мы обнимаемся, целуемся, благословляем друг друга», — сказал сотник Евгений Нужный, казак Пашковского СКО.

Фильм рассказывает о живом мосте между фронтом и домом, который создали простые люди, помнящие главный закон: «Сам погибай, а товарища выручай».

Премьера новой серии — в 18:30 на телеканале «Кубань 24». Также фильм можно посмотреть на Rutube-канале «Кубань 24. ДОК».

