Новую сельскохозяйственную культуру внедрят в России

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН внедряют новую экзотическую культуру — мискантус в сельское хозяйство России.

По данным института, это многолетнее травянистое растение можно эффективно перерабатывать в целлюлозу. Ученые считают, что получать целлюлозу в результате обработки мискантуса с технологической точки зрения гораздо легче, чем из древесины.

Например, с 1 га плантаций можно без дополнительных затрат получать в среднем до 4 т целлюлозы.

В России сейчас создают сеть предприятий, которые будут производить и перерабатывать мискантус. В Московской области уже запустили опытный завод. Панируют открыть заводы в Новосибирской и Калининградской областях, сообщает РИА «Новости».

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