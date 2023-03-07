Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Новую поликлинику начали строить в Динском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-polikliniku-nachali-stroit-v-dinskom-rajone
Новую поликлинику начали строить в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новая поликлиника появится в станице Новотитаровской. Учреждение будет принимать до 600 человек в смену, в том числе 250 детей.

Строительство стартовало в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В здании будут отдельные входы для взрослых и детей. Кабинеты врачей оснастят всем необходимым оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Также возле поликлиники сделают удобный подъезд и обустроят парковки.

По словам главврача Динской больницы Сергея Чикишева, появление новой поликлиники увеличит доступность первичной медпомощи не только для жителей станицы Новотитаровской, но и всего Динского района. В поликлинике будут принимать также жителей, прикрепленных к близлежащим участковым больницам.

В регионе в этом году планируют достроить 9 поликлиник, 6 из которых — детские, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани на строительство и приобретение поликлиник дополнительно направят 3,4 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
  2. Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
  3. Сотрудницу таможни в Сочи обвинили в получении крупной взятки за ввоз иномарки из Абхазии
  4. В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
  5. Роспотребнадзор: как выбрать живые цветы к 8 Марта
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях