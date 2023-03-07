Новую поликлинику начали строить в Динском районе

Новая поликлиника появится в станице Новотитаровской. Учреждение будет принимать до 600 человек в смену, в том числе 250 детей.

Строительство стартовало в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В здании будут отдельные входы для взрослых и детей. Кабинеты врачей оснастят всем необходимым оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Также возле поликлиники сделают удобный подъезд и обустроят парковки.

По словам главврача Динской больницы Сергея Чикишева, появление новой поликлиники увеличит доступность первичной медпомощи не только для жителей станицы Новотитаровской, но и всего Динского района. В поликлинике будут принимать также жителей, прикрепленных к близлежащим участковым больницам.

В регионе в этом году планируют достроить 9 поликлиник, 6 из которых — детские, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани на строительство и приобретение поликлиник дополнительно направят 3,4 млрд рублей.