Новую пещеру в Мостовском районе решили назвать в честь кубанского спелеолога

Спелеологи Краснодарского регионального отделения РГО, исследовавшие пещеру, решили назвать ее «Провал имени Исаева», в честь исследователя и первооткрывателя многих пещер в нашем регионе Вячеслава Исаева.

По предварительным данным, длина пещеры составляет 115 м. Глубина достигает около 45-50 м.

«Привходоваячасть пещеры достаточно просторная, но в этот раз удалось проползти вдоль водотока до конечного завала, вода находит себе путь под ним, а человеку двигаться уже некуда. Пещера имеет уникальное строение: вода полностью растворила слой гипса и нижняя часть этой полости промыта в подстилающей толще известняков. Потолок состоит из легкоратворимого обвалоопасного гипса, а основание — из прочного известняка», — сообщил спелеолог, участник экспедиции Андрей Остапенко.

В дальней части хода спелеологи обнаружили краснокнижкую летучую мышь — большого подковоноса, сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения РГО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новую пещеру в Мостовском районе спелеологи обнаружили в начале ноября. При изучении космоснимков и карт исследователи обратили внимание на серию карстовых провалов на правом берегу Кизинчи.

