Новую остановку взамен разбитой в ДТП установили в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Общество
26.01.2023 16:09
Девушка на иномарке снесла остановочный павильон в ночь на 23 января на пересечении улицы Российской и переулка Гаражного. Водитель не пострадала, но остановка рухнула на бок.
В тот же день разбитый остановочный павильон убрали и заказали новый. В МЦУ Краснодара сообщили, что виновница ДТП должна будет возместить все расходы.
Новую остановку взамен разбитой установили 26 января.
«А вот и новая остановка! Надеемся, что она простоит дольше предыдущей», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушка на Opel проехала на красный свет. Иномарка столкнулась с «Ладой», которая шла во встречном направлении и поворачивала налево. От удара Opel изменил траекторию движения и врезался в остановку.
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