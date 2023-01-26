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Новую остановку взамен разбитой в ДТП установили в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-ostanovku-vzamen-razbitoj-v-dtp-ustanovili-v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara
Новую остановку взамен разбитой в ДТП установили в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Фото t.me/mcu_krd

Девушка на иномарке снесла остановочный павильон в ночь на 23 января на пересечении улицы Российской и переулка Гаражного. Водитель не пострадала, но остановка рухнула на бок.

В тот же день разбитый остановочный павильон убрали и заказали новый. В МЦУ Краснодара сообщили, что виновница ДТП должна будет возместить все расходы.

Новую остановку взамен разбитой установили 26 января.

«А вот и новая остановка! Надеемся, что она простоит дольше предыдущей», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушка на Opel проехала на красный свет. Иномарка столкнулась с «Ладой», которая шла во встречном направлении и поворачивала налево. От удара Opel изменил траекторию движения и врезался в остановку.

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