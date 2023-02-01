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Новую особо охраняемую природную территорию местного значения создадут в Динском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-osobo-ohranyaemuyu-prirodnuyu-territoriyu-mestnogo-znacheniya-sozdadut-v-dinskom-rajone
Новую особо охраняемую природную территорию местного значения создадут в Динском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

ООПТ местного значения создадут на территории Пластуновского сельского поселения.

Решение создать новую особо охраняемую природную территорию приняли в ходе выездного совещания вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова.

«В ходе инспектирования мы наглядно оценили перспективу и масштаб планируемых мероприятий. Пошаговый осмотр помогает четко определить и статус намечаемой ООПТ, и введение необходимых ограничений хозяйственной деятельности на данной местности. Подобные выезды будем проводить регулярно», — сказал Лузинов.

В настоящее время на Кубани созданы 435 особо охраняемых природных территорий всех уровней. Из них 7 — федерального, 353 — регионального и 75 — местного значения.

Также на совещании обсудили расчистку русел рек в Динском районе. Замглавы Кубани поручил администрации района на этой неделе определить участки для складирования отложений со дна реки 2-ая Понура.

В минприроды Кубани сообщили, что сейчас в районе за счет средств федерального бюджета расчищают 5,5 км опасных участков рек 1-я и 2-я Кочеты в станице Динской. Русла планируют углубить на 1,6 м. Предполагается, что объем выемки донных отложений составит порядка 261,3 тыс. куб. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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