Новую методику стресс-эхокардиограммы впервые внедрили на Кубани в ККБ № 2

Исследования проводят по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Стресс-эхокардиограмма предусматривает углубленное обследование сердца для выявления ранних признаков ишемии миокарда, объяснил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. По его словам, такую методику впервые в крае применили специалисты краевой клинической больницы № 2.

«Процедуру проводят на новейшем современном оборудовании, что позволяет не только обнаружить наличие ишемической болезни сердца, но и дополнительно оценить необходимость результативности хирургического вмешательства», — добавил он.

В прошлом году по профилю сердечно-сосудистой хирургии на Кубани выполнили свыше 17,5 тыс. высокотехнологичных операций. В рамках региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 года в медорганизации приобрели 223 единицы специализированного медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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