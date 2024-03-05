Более 5 тыс. единиц оборудования поступило за три года в медучреждения Кубани

Оборудование получали по нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани действуют проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Кроме того, в крае запустят новую программу по охране материнства и сбережению здоровья детей.

«В Краснодарском крае с 2021 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» действует региональная программа модернизации первичного звена. Благодаря ей мы закупаем новое оборудование и транспорт, строим и капитально ремонтируем поликлиники. Всего в медучреждения региона за три года поступили более 5 тыс. единиц оборудования», ― добавил Кондратьев.

В медучреждения Кубани закупили компьютерные и магнитно-резонансные томографы, флюорографы, маммографы, а также рентгены. Помимо этого, медучреждения получили современные кольпоскопы, аппараты УЗИ, эндоскопическое и диагностическое оборудование.

Глава региона подчеркнул, что оборудование уже помогает в сохранении здоровья кубанцев.

«На новых аппаратах уже провели тысячи диагностических исследований, необходимых медпроцедур. Сильное первичное звено помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях», ― цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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