Новую меру поддержки для родителей погибших бойцов СВО введут в Новороссийске

С 2026 года каждый родитель погибшего участника СВО сможет получить до 100 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение.

Об этом 28 ноября сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Решение о введении новой муниципальной меры поддержки было принято по итогам встречи с матерями участников спецоперации на Украине. Одна из присутствовавших женщин выразила желание пройти санаторно-курортное лечение, и администрация города-героя решила предоставить такую возможность не только вдовам героев, но и их родителям.

«Каждый родитель сможет получить единовременную выплату на санаторно-курортное лечение. Максимальная сумма составит 100 тыс. рублей», — написал Кравченко в Telegram.

