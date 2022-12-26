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Новую котельную запустили в Отрадненском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-kotelnuyu-zapustili-v-otradnenskom-rajone
Новую котельную запустили в Отрадненском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Современную котельную взамен старой угольной построили в поселке Пенькозавод.

Работы выполнили по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса».

«Котельная обеспечила теплом учреждение здравоохранения. Ее возвели взамен старой угольной котельной, построенной в 60-е годы. Новый автоматизированный объект не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала и оснащен современным оборудованием. В том числе узлами учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов, что позволит значительно снизить расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием», — сказал замглавы Кубани Андрей Прошунин.

Также в поселке заменили изношенные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения. Их протяженность превышает 2 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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