В Краснодарском крае разработают платформу со всеми ресурсоснабжающими организациями

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После запуска новой электронной системы ожидание подключения с момента подачи заявки должно сократиться до полугода.

В Краснодарском крае разрабатывают электронную платформу, на которой планируют объединить все ресурсоснабжающие организации. Для того, чтобы владельцам жилья было проще подавать заявки на подключения. Предполагается, что делать это они будут через «Госуслуги».

«Будет метод одного окна, когда вы будете подавать заявку через один портал, а она уже будет автоматически синхронизироваться со всеми ресурсными организациями», — сказал начальник отдела теплоэнергетики министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Плетиков.

Планируют модернизировать и котельные. Их на Кубани почти 3 тыс., большинство построены в 60-70-х годах прошлого века. Износ уже больше 60%. К решению проблемы привлекли частных инвесторов. По концессионному соглашению новые котельные появятся в 16 муниципалитетах края. Одну из них, мощностью 12 МВт, в начале следующего года планируют запустить в Тихорецке.

«Концессионное соглашение заключено на 25 лет, в течение первых 15 лет мы должны осуществить основные капиталовложения — 800 млн рублей на город Тихорецк. И порядка 400 млн рублей на котельные Тихорецкого района», — сообщил руководитель газовой компании Дмитрий Агров.

Всего в этом году в крае построят и модернизируют 51 котельную. Больше половины — на средства частных инвесторов.