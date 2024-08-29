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Новую котельную строят в Гулькевичском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-kotelnuyu-stroyat-v-gulkevichskom-rajone
Новую котельную строят в Гулькевичском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Автоматизированную блочно-модульную котельную возводят в Гулькевичах на улице Чехова в рамках региональной программы «Развитие ТЭК».

Уже в текущий отопительный сезон она обеспечит теплом детский сад и 17 многоквартирных домов. Подрядная организация уже завершила монтаж оборудования. Внутренние сети уже готовы. Рабочие занимаются устройством наружных.

«Завершить все работы на новой котельной планируют в конце сентября», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Ранее жители этого района Гулькевичей пользовались услугами частной котельной. При этом, они не получали горячую воду и тепло в нужном объеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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