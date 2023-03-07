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Новую котельную построили в Выселковском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-kotelnuyu-postroili-v-vyselkovskom-rajone
Новую котельную построили в Выселковском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Котельная обеспечит отоплением и горячей водой среднюю школу, амбулаторию и детсад в поселке Гражданском.

Новую котельную в Выселковском районе построили по госпрограмме «Развитие ТЭК» за краевые средства.

«Котельная заменит устаревший объект, построенный в 1969 году. Современная специализированная блочно-модульная установка обеспечит качественным теплоснабжением более 300 человек. Сети и котельные мы поэтапно обновляем каждый год», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

К строительству котельной приступили в прошлом году. Примененные при строительстве технические решения позволяют получать более дешевую тепловую энергию. Они отличаются экономичными и эффективными характеристиками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в текущем году в регионе модернизируют 50 котельных и порядка 130 км теплотрасс

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