Новую котельную построили в Выселковском районе
Котельная обеспечит отоплением и горячей водой среднюю школу, амбулаторию и детсад в поселке Гражданском.
Новую котельную в Выселковском районе построили по госпрограмме «Развитие ТЭК» за краевые средства.
«Котельная заменит устаревший объект, построенный в 1969 году. Современная специализированная блочно-модульная установка обеспечит качественным теплоснабжением более 300 человек. Сети и котельные мы поэтапно обновляем каждый год», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.
К строительству котельной приступили в прошлом году. Примененные при строительстве технические решения позволяют получать более дешевую тепловую энергию. Они отличаются экономичными и эффективными характеристиками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в текущем году в регионе модернизируют 50 котельных и порядка 130 км теплотрасс
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