Новую BMX-площадку откроют около Дворца спорта «Олимп» в Краснодаре

Новая площадка для занятий экстремальным велоспортом находится возле «Тропы здоровья» на улице Береговой.

Здесь можно будет заниматься несколькими экстремальными видами спорта. BMX-площадка имеет длину 34 м и состоит из 8 модулей с горками высотой от 2 до 5 м различной конфигурации для катания на скейтборде, BMX, агрессивных роликах и самокате.

Оборудование сделано из дерева и соответствует требованиям безопасности и интенсивной эксплуатации. На сегодняшний площадка находится на этапе приемки. Спортобъект построили за счет финансирования Совета молодых депутатов Краснодара.

На втором этапе здесь планируют обустроить зону для детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая в регионе BMX-трасса появилась в конце 2022 года на улице Обрывной в микрорайоне Дубинка.