Новороссийский завод «Атакайцемент» продали на торгах за 4,4 млрд рублей
Экономика
09.11.2022 16:47
На открытых торгах продали 100% долей ООО «Атакайцемент» и права требования к компании. Сумма сделки — 4,39 млрд рублей.
Компании «Атакайцемент» принадлежит один из крупнейших в ЮФО завод по производству цемента. Он находится в новороссийском поселке Гайдук и занимает около 10% рынка в Краснодарском крае.
На модернизированным предприятии цемент производят «сухим» способом по экологичным технологиям. Проектная мощность завода составляет 450 тыс. т. цемента в год.
«Атакайцемент» имеет собственное месторождение цементного мергеля с запасом в 21,9 млн т. Лицензия на его использование продлится до 2031 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст».
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