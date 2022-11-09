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Новороссийский завод «Атакайцемент» продали на торгах за 4,4 млрд рублей

Экономика
09.11.2022 16:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskij-zavod-atakajtsement-prodali-na-torgah-za-4-4-mlrd-rublej
Новороссийский завод «Атакайцемент» продали на торгах за 4,4 млрд рублей

На открытых торгах продали 100% долей ООО «Атакайцемент» и права требования к компании. Сумма сделки — 4,39 млрд рублей.

Компании «Атакайцемент» принадлежит один из крупнейших в ЮФО завод по производству цемента. Он находится в новороссийском поселке Гайдук и занимает около 10% рынка в Краснодарском крае.

На модернизированным предприятии цемент производят «сухим» способом по экологичным технологиям. Проектная мощность завода составляет 450 тыс. т. цемента в год.

«Атакайцемент» имеет собственное месторождение цементного мергеля с запасом в 21,9 млн т. Лицензия на его использование продлится до 2031 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст».

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