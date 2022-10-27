Новороссийский терминал вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна

Видео канала «Кубань 24»

В Поднебесную планируют отправлять пшеницу, ячмень, сою, кукурузу, рис и рапс.

Производители и хранители зерна из Новороссийска, а также в целом из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вошли в этот перечень впервые. Этому способствовало соответствие терминала утвержденным фитосанитарным требованиям.

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