Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Новороссийский терминал вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна

Экономика
27.10.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskij-terminal-voshel-v-spisok-elevatorov-utverzhdennyh-kitaem-dlya-postavok-zerna
Видео канала «Кубань 24»

В Поднебесную планируют отправлять пшеницу, ячмень, сою, кукурузу, рис и рапс.

Производители и хранители зерна из Новороссийска, а также в целом из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вошли в этот перечень впервые. Этому способствовало соответствие терминала утвержденным фитосанитарным требованиям.

Читайте также: новороссийские зерновые терминалы в сентябре экспортировали 1,3 млн т зерна.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Севастополе беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях