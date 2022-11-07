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Новороссийский парикмахер бесплатно стрижет военных в госпитале

Общество
07.11.2022 13:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskij-parikmaher-besplatno-strizhet-voennyh-v-gospitale
Новороссийский парикмахер бесплатно стрижет военных в госпитале
Зоя Сендецкая. Фото «Новороссийский рабочий»

По мнению парикмахера Зои Сендецкой, модельная стрижка ускоряет выздоровление.

Многие вылечившиеся военные хотят вернуться на поле боя, рассказывает Сендецкая.

«Как началась спецоперация, я решила, что должна чем-то помогать нашим бойцам. Напекла пирогов и понесла их в госпиталь, спросила, что еще нужно. Мне сказали, есть волонтерская группа «ГумПомГоспиталь», она координирует всю помощь госпиталю, нужно действовать через нее. Так я и сделала», — рассказывает волонтер.

С тех пор Зоя Сендецкая вместе с коллегой Еленой Виноградовой ходят в госпиталь и делают стрижки солдатам.

«Это наши мальчики, чьи-то сыночки, защитники нашей Родины. Мальчишки все душевные, светлые, добрые. Не озлобленные, несмотря на то, что имеют ранения, не павшие духом. Когда я выходная в парикмахерской, бегу в госпиталь. Иногда приходится стричь шесть часов подряд. Раз надо, так надо», — цитирует Зою Сендецкую «Новороссийский рабочий».

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