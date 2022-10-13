В Анапе школьница отдала свой квадрокоптер военным, участвующим в СВО

Фото t.me/anapanovosti

Школьница Елизавета Сорокина узнала, что бойцам на передовой необходимо тактическое оснащение и решила поддержать их.

Девушка решила отдать военным, принимающим участие в специальной военной операции, свой квадрокоптер. Она уверена, что дрон принесет больше пользы на передовой и даже спасет чьи-то жизни.

Школьница принесла свой квадрокоптер в новый пункт сбора помощи, который открыли несколько дней назад на базе медицинского центра на улице Владимирской, 93. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

В новом пункте также принимают теплую одежду, нескоропортящиеся продукты и средства гигиены для участников СВО, сообщает «Анапское Черноморье».

Читайте также: российские стримеры собирают гуманитарную помощь для жителей и солдат в Донбассе.