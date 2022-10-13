В Анапе школьница отдала свой квадрокоптер военным, участвующим в СВО
Общество
13.10.2022 19:37
Школьница Елизавета Сорокина узнала, что бойцам на передовой необходимо тактическое оснащение и решила поддержать их.
Девушка решила отдать военным, принимающим участие в специальной военной операции, свой квадрокоптер. Она уверена, что дрон принесет больше пользы на передовой и даже спасет чьи-то жизни.
Школьница принесла свой квадрокоптер в новый пункт сбора помощи, который открыли несколько дней назад на базе медицинского центра на улице Владимирской, 93. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
В новом пункте также принимают теплую одежду, нескоропортящиеся продукты и средства гигиены для участников СВО, сообщает «Анапское Черноморье».
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