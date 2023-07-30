Новороссийские спасатели освободили котенка от пластикового ошейника

В службу спасения города-героя 29 июля обратилась женщина с необычной просьбой — освободить котенка из пластикового плена.

Прибывшим спасателям женщина рассказала, что ее ребенок играл с котенком и случайно натянул ему на шею пластиковое кольцо, снять которое своими силами не получилось.

С помощью слесарных инструментов спасатели сняли «ошейник» с животного. Котенка отпустили играть, а спасатели поехали дальше помогать людям.

«Первый раз у нас такое… Все живы и здоровы. Вот так и работаем!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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