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Новороссийские спасатели эвакуировали бекаса из горящего леса в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskie-spasateli-evakuirovali-bekasa-iz-goryashhego-lesa-v-gelendzhike
Новороссийские спасатели эвакуировали бекаса из горящего леса в Геленджике
Фото t.me/alekseioderov

Сотрудники муниципальной службы спасения Новороссийска 30 августа принимали участие в ликвидации лесного пожара в Геленджике. В ходе работ они обнаружили молодого бекаса.

Птицу вынесли из опасной зоны. На следующий день бекаса привезли в парк живой природы «ДоДо», где специалисты объяснили, что этой птице нужно жить у воды. Бекаса приютила база отдыха «Раевская усадьба».

«Мы ценим любую жизнь!», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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