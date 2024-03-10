Новороссийские саперы ВДВ разминировали лесополосу в Запорожье

Сапёры Новороссийского соединения ВДВ уничтожили на Запорожском направлении мины и неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся после бегства подразделений ВСУ.

Инженерно-саперное отделение десантников из Краснодарского края получило боевое задание: разминировать лесополосу, недавно взятую штурмовыми группами российской армии. Эта территория представляла опасность из-за большого количества взрывоопасных предметов, оставленных украинскими боевиками при отступлении. В задачу наших саперов входило обеспечение безопасного прохода для наших наступающих подразделений, сообщили в Минобороны России.

Бойцы инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, входящие в состав группировки войск «Днепр», выполняют боевую задачу в зоне СВО. Подразделения, которые занимаются разминированием местности, первыми обеспечивают проход для военной техники и боевых частей. В их задачи входит также минирование подступов к позициям российских войск на наиболее опасных участках, чтобы обеспечить надежную оборону.

Читайте также: Более 40 беспилотников уничтожили системы ПВО над Ростовской областью.