Новороссийские хирурги без разрезов извлекли из мочевого пузыря мужчины 24 камня

Сложную операцию эндоскопическим способом выполнили врачи урологического отделения горбольницы № 1.

Сообщается, что пациент долгое время страдал аденомой простаты и у него начались осложнения — мочевом пузыре образовалось 24 камня диаметром от 1,0 до 1,5 см. Пациенту пришлось одновременно провести две операции — по удалению камней и трансуретальную резекцию простаты.

Операцию выполнили заведующий урологическим отделением Игорь Довлад и лечащий врач Арслан Темиров. Благодаря современному оборудованию вмешательство провели без единого разреза — эндоскопическим способом.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. Он может совершать физиологические процессы самостоятельно, без медицинских трубок, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Читайте также: пришивший лицо ребенку хирург из Краснодара претендует на премию «Призвание». Операцию пострадавшему от нападения собаки мальчику из Карачаево-Черкесии провел краснодарский врач Алексей Дикарев.