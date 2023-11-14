Новороссийск примет финал Национальной парусной лиги

Четвертый этап высшего дивизиона парусного спорта пройдет на озере Абрау с 16 по 19 ноября. На турнире выступят сильнейшие экипажи со всей России — 23 команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Туапсе и других городов РФ.

Открытие финала состоится 17 ноября в клубе Abrau Sailing. Регата в Новороссийске пройдет в формате гонок с пересадками экипажей. Судьи будут сопровождать участников на воде.

Призеров и победителей наградят 19 ноября. В финальную серию выйдут четыре яхтенные команды, которые станут лидерами по итогам сезона.

Соревнования в рамках Национальной парусной лиги на озере Абрау проводят с 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 1,1 тыс. спортсменов приняли участие в парусной регате в Геленджике. Эта регата является самой массовой в России.