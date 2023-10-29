Более 1,1 тыс. спортсменов участвуют в парусной регате в Геленджике

В 32-й Геленджикский парусной регате участвуют спортсмены из пяти стран и 33 регионов РФ.

В соревнованиях участвуют спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Эта регата является самой массовой в РФ. Глава Геленджика Алеексей Богодистов сообщил, что всего в акваторию Геленджикской бухты выйдет 1 тыс. 150 человек.

На открытии присутствовали министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко, глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов, президент Всероссийской Федерации Парусного Спорта Сергей Джиенбаев.

«Для нас важен каждый международный старт, особенно когда он проходит на территории Краснодарского края. Задача Геленжикской регаты — соединить спортивную и событийную составляющие, чтобы стать ярким и масштабным фестивалем», — сказал Тимченко.

Состязания пройдут в 17 классах яхт. Будет разыгран 41 комплект медалей. Регата будет проходить до 4 ноября.

В прошлом году Геленджикская регата стала самой массовой не только в РФ, но и в Европе. Под эгидой Олимпийского комитета России она приобрела статус «Международных соревнований», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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