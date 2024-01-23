Новороссийск перечислил более 50 млрд рублей в бюджет Кубани

Всего за 2023 год поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края по Новороссийску составили 52,2 млрд рублей.

Темп роста по сравнению с 2022 годом — 151,1% или +17,6 млрд рублей при среднекраевом темпе роста 120,9%.

Собственные доходы города за 2023 год составили почти 7,5 млрд рублей, темп роста — 127,5% или почти 1,6 млрд рублей по сравнению с 2022 годом.

«Таким образом, Новороссийск занимает 1 место среди городских округов Краснодарского края по темпу роста доходов местного и консолидированного бюджетов», — написала замглавы города-героя Эльвира Кальченко в Telegram.

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