Новороссийск перечислил более 50 млрд рублей в бюджет Кубани
Экономика
23.01.2024 21:04
Всего за 2023 год поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края по Новороссийску составили 52,2 млрд рублей.
Темп роста по сравнению с 2022 годом — 151,1% или +17,6 млрд рублей при среднекраевом темпе роста 120,9%.
Собственные доходы города за 2023 год составили почти 7,5 млрд рублей, темп роста — 127,5% или почти 1,6 млрд рублей по сравнению с 2022 годом.
«Таким образом, Новороссийск занимает 1 место среди городских округов Краснодарского края по темпу роста доходов местного и консолидированного бюджетов», — написала замглавы города-героя Эльвира Кальченко в Telegram.
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