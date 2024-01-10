Кондратьев: в 2024 году планируем мобилизовать в бюджет края 530 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 января на совещании подвел итоги работы исполнительных органов региона за прошлый год и рассказал о планах на текущий.

Глава Кубани подчеркнул, что экономика региона успешно адаптировалась ко всем трудностям и имеет достаточный запас прочности.

«По итогам 2023 года ВРП края составил 3,9 трлн рублей. Темп роста выше, чем планировали — 103%. Собственные доходы консолидированного бюджета края составили почти 500 млрд рублей. В 2024 году планируем мобилизовать 530 млрд рублей. Добиться объема ВРП минимум в 4,2 трлн рублей», — отметил Кондратьев.

Так, основной рост экономики края в прошлом году обеспечили промышленность, строительная сфера, розничная торговля и транспортный сектор, где наблюдался прирост на 6-8% по сравнению с уровнем 2022 года. Эта динамика превышает средние темпы роста по России. При этом в промышленности удается сохранять такую тенденцию уже третий год подряд.

«Кубань завершила 2023 год в сфере бюджетных отношений с уверенными финансовыми результатами. Мы вплотную приблизились к очередному рубежу по объему собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края. Такой результат достигнут во многом благодаря росту экономики, в том числе за счет государственной поддержки отраслей. Финансовые итоги прошлого года создали стабильную основу для дальнейшего развития», — сообщил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Замглавы края подчеркнул, что в этом году нужно продолжать реализацию плана, направленного на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Основной упор власти продолжат делать на основные отрасли, поддержку инвесторов, малого бизнеса и предпринимателей в IT-сфере, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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