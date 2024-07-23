Новороссийск останется без воды вечером 23 июля

Водоснабжение в городе-герое ограничат вечером во вторник из-за отключения скважин на Троицком групповом водопроводе.

В связи с этим подачу воды в Новороссийск с 15:00 снизили на 50%. Подавать воду в городе вечером 23 июля будут по графику: с 18:00 до 20:00.

Водоснабжение в Новороссийске в обычном режиме возобновят после устранения проблем на скважинах Троицкого водопровода, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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