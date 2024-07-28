Новороссийск 28 июля снова останется без воды из-за провала напряжения

Подачу воды в городе-герое снизили на 15% с 11:30. Вечером воду будут подавать по графику.

Ограничение водоснабжения в Новороссийск вызвано отключением части артезианских скважин на Троицком групповом водопроводе, которое случилось из-за провала напряжения.

Воду жителям Новороссийска 28 июля будут подавать с 18:00 до 21:00, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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