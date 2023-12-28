Новому арт-объекту в парке «Краснодар» угрожает опасность из-за вандалов

Новый объект «Солнечная система» установили в парке «Краснодар» меньше недели назад, но некоторые люди не могут спокойно любоваться созданным.

Гостей парка просят не ходить по зеленому покрытию, поскольку по всему периметру подключен ток. Также планеты нельзя трогать руками, расшатывать их, рисовать, писать на них и царапать.

Кроме того, не нужно оскорблять охрану, получив замечание. Таблички возле нового арт-объекта не установлены, однако многих не остановит и их наличие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» появилась новая локация — «Солнечная система». Новый арт-объект с планетами Солнечной системы разместили на газоне в районе смотровой площадки.