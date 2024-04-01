Новой главой Верховного суда России может стать Ирина Подносова

Кандидатуру Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Решение об этом приняли единогласно.

Ирина Подносова является единственным претендентом на пост главы ВС. Сейчас она занимается пост заместителя председателя Верховного суда. Подносова работает судьей с 1990 года. Высшее образование она получила в 1975 году на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета.

Вакантную должность главы Верховного суда открыли 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который занимал этот пост с 1991 года, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он направил телеграмму родным и близким деятеля.