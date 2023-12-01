Новогоднюю елку начали устанавливать на Главной городской площади Краснодара

Специалисты приступили к установке главного символа Нового года в первый день зимы — 22-метровая ель будет сиять оттенками наступающего Года Дракона.

Установку и декорирование планируют завершить за несколько дней, а монтаж и украшение всех елок в Краснодаре — до 15 декабря.

Уже установили елки на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина, в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края, а также в сквере имени Гатова. Кроме того, ели появятся на площади перед зданием ЗСК, перед кинотеатром «Болгария», в скверах «Субботнем» и «Пограничников» и на улице Красной, 35.

На улице Красной также на фонари развесят 130 светоотражающих новогодних табличек, а бульвар «Александровский» от улицы Буденного до Северной появятся семь световых декоративных елок.

Продавать живые новогодние елки будут на 25 точках в торговых центрах и гипермаркетах с 15 до 31 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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