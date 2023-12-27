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Новогодняя ночь в Краснодарском крае будет аномально теплой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novogodnyaya-noch-v-krasnodarskom-krae-budet-anomalno-teploj
Новогодняя ночь в Краснодарском крае будет аномально теплой
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Последние две недели европейская часть России находилась под влиянием ненастных циклонов. Однако ситуация с погодными условиями в этой части страны начнет меняться с 27 декабря.

Осадки начнут ослабевать, а новые циклоны принесут новые порции теплого воздуха. Во всех регионах европейской части России заметно потеплеет. В Краснодарском крае столбики термометров поднимутся до +15 °С.

В конце недели циклоны вытеснят морозы на Урал, в Сибирь и Арктику. Новогодняя ночь станет аномально теплой для всей европейской части РФ. Плюсовые температуры будут даже в Оренбуржье и Волго-Вятском районе, сообщает Центр погоды «Фобос».

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