Новогодняя ночь в Краснодарском крае будет аномально теплой

Последние две недели европейская часть России находилась под влиянием ненастных циклонов. Однако ситуация с погодными условиями в этой части страны начнет меняться с 27 декабря.

Осадки начнут ослабевать, а новые циклоны принесут новые порции теплого воздуха. Во всех регионах европейской части России заметно потеплеет. В Краснодарском крае столбики термометров поднимутся до +15 °С.

В конце недели циклоны вытеснят морозы на Урал, в Сибирь и Арктику. Новогодняя ночь станет аномально теплой для всей европейской части РФ. Плюсовые температуры будут даже в Оренбуржье и Волго-Вятском районе, сообщает Центр погоды «Фобос».