Снежные сугробы в горах Сочи выросли почти до 2,5 метров

В горах Красной Поляны выше 1 тыс. метров продолжают мести снегопады. Погода создает комфортные условия для открывшегося в начале декабря горнолыжного сезона.

По данным на 8:00 26 декабря, на высоте более 2,3 тыс. метров высота снежного покрова достигла 240 см (+31 см за сутки). Температура воздуха -3 °С, видимость 20 метров.

На высоте свыше 1,6 тыс. метров снежные сугробы выросли до 190 см. Температура воздуха 0 °С, видимость 200 метров. В горах на высоте более 1 тыс. метров намело сугробы высотой 72 см (+18 см за сутки).

При этом 26 декабря в горах Красной Поляны ожидается резкое потепление до 0 °С и сильный ветер. Противолавинные службы тщательной обследуют склоны гор и оценивают состояние снега для обеспечения безопасности трасс, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

На горнолыжных курортах «Газпром Поляна Альпика» и «Красная Поляна» 26 декабря закрыты все трассы. На «Лауре» доступно дневное и вечернее катание на нескольких трассах. На «Розе Хутор» в зависимости от погоды доступны некоторые трассы.

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