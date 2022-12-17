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Новогодний троллейбус вышел на маршрут в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novogodnij-trollejbus-pustili-na-marshrut-v-novorossijske
Новогодний троллейбус вышел на маршрут в Новороссийске
Фото unsplash.com

Троллейбус запустили по маршруту №6 с 17 декабря. Он будет ходить из 9-го микрорайона до железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Наш город, расположенный на берегу Черного моря, погода не часто радует снегом, который создает атмосферу праздника — украшенный троллейбус станет прекрасным подарком, благодаря которому у каждого из нас появится чувство приближающегося Нового года», — написал он в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре первый новогодний трамвай вышел в рейс 9 декабря. Информация о том, когда и на каких маршрутах можно будет встретить украшенные гирляндами вагоны, опубликовали в КТТУ.

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