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Новогодний набор продуктов в Сочи обойдется на 25% дешевле, чем в целом по РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/novogodnij-nabor-produktov-v-sochi-obojdetsya-na-25-deshevle-chem-v-tselom-po-rf
Новогодний набор продуктов в Сочи обойдется на 25% дешевле, чем в целом по РФ
Фото пресс-службы администрации Сочи

Такие результаты представили в департаменте курортов, туризма и потребсферы администрации курорта.

Исследование провели на основании мониторинга цен на основные новогодние продукты. По оценкам экспертов, цена на набор продуктов к новогоднему столу на семью из четырех человек на сочинских ярмарках выходного дня будет на 25% ниже, чем в целом по стране.

«Проведена работа по стабилизации цен в преддверии новогодних и рождественских праздников. С учетом того, что чек на аналогичный продуктовый набор в этом году в среднем по стране увеличился на 14%, в Сочи этот показатель удалось удержать без существенного роста», — сказал директор департамента курортов, туризма и потребсферы Кирилл Ярыш.

Ярмарки работают во всех районах курорта с четверга по воскресенье. Еженедельно там дежурят мониторинговые группы, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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