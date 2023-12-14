Новогодние трамваи и троллейбусы выйдут на улицы Краснодара с 15 декабря

Тематический украшенный общественный транспорт будет работать на улицах краевой столицы ровно месяц — до 15 января.

«Нарядно украшенные трамваи и троллейбусы побывают на всех маршрутах электротранспорта Краснодара. График движения уже составлен», — рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Он уточнил, что для крепления новогодних гирлянд на троллейбусы и трамваи применяют термоклей и специальные тросики, не нарушающие покрытие транспорта.

Гирляндами украсят по одном троллейбусу депо № 1 и № 2, а также два трамвая из Западного и Восточного депо. На стеклах транспорта появятся надписи «С Новым 2024 годом!», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Посмотреть расписание движения новогодних троллейбусов и трамваев можно по ссылке.

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