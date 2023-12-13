Мэрия Краснодара представила схему проезда грузовиков к ТЦ перед Новым годом

С 18 по 31 декабря торговым центрам, логистическим и строительным компаниям рекомендовали доставлять грузы в краевой центр в ночное время — с 22:00 до 6:00, чтобы снизить загрузку дорог и избежать образования пробок.

Такие рекомендации бизнесу дают каждый год в преддверии новогодних праздников. Перед главным праздников года краснодарцы и жители ближайших населенных пунктов выезжают в торговые центры за продуктами и подарками, поэтому нагрузка на дорожную сеть заметно увеличивается.

Власти краевой столицы представили подробную схему подъезда грузовых автомобиле к торговым центрам города, минуя центральные улицы. Водителям грузовиков рекомендовали прокладывать маршрут через улицы: Восточный обход, Новороссийскую, Бородинскую, Мачуги, Ростовское шоссе, Московскую, Западный обход, Солнечную и др.

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