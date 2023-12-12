Из-за ливня Краснодар «застрял» в 10-балльных пробках

В краевой столице 12 декабря весь день идет дождь, к вечеру он усилился. На дорогах города образовались сильные заторы.

Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность улиц в Краснодаре на 10 баллов из 10 возможных.

По данным на 18:20, самые крупные пробки образовались в центре, на улицах: Северной, Красной, Коммунаров, Промышленной, Костылева, Передовой, Новокузнечной, Буденного, Красноармейской, Янковского, Ленина, Карасунской, Базовской, Седина, Постовой, Октябрьской, Рашпилевской, Гаврилова, Карасунской набережной и на Садовом мосту.

Также сильные пробки образовались на улицах: Новороссийской, Уральской, Селезнева, Ставропольской, Старокубанской, Сормовской, Бургасской, Колхозной, Зиповской, Московской, Восточно-Кругликовской, Солнечной, Российской, 1-го Мая, Петра Метальникова, Дальней, Дзержинского, Тургенева и Красных Партизан.

Кроме того, затруднено движение автомобилей на выездах из Краснодара: на улице Уральской перед Восточным обходом, на Ростовском шоссе, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

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